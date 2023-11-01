WeWork傳最快下周聲請破產 股價收挫11% 盤後再崩跌42%

共享辦公室業者 WeWork 周二 (31 日) 大幅下跌，係因報導指稱負債累累且深度虧損的 WeWork 計劃最快於下周聲請破產。

該消息見報後，WeWork (WE-US) 周二收低 11.63%，盤後重挫 42.11%，報每股 1.32 美元。該股今年迄今已跌 96% 以上。

《華爾街日報》報導，知情人士透露，總部位於紐約的 WeWork 準備在紐澤西州聲請第 11 章破產請願。WeWork 拒絕置評。

WeWork 周二稍早表示，針對寬限期將結束的部分債務，已與債權人達成協議，暫時延後償還。

截至 6 月底，該公司的長期淨債務為 29 億美元，長期租賃超過 130 億美元，升息環境導致借貸成本上升，挫傷商業房地產行業。

WeWork 聲請破產將顛覆其命運，該公司 2019 年的估值為 470 億美元，意味著背後金主軟體銀行 (9984-JP) 損失數十億美元。

由於投資者對其長期租賃和短期出租的商業模式持懷疑態度，並擔心其巨額虧損，該公司自 2019 年上市計畫告吹以來一直陷入混亂，爾後數年雖仍未掙脫困境，但終於在 2021 年以大幅降低的估值成功上市，仰賴的是日本企業集團軟銀數百億美元的注資，但該公司仍持續虧損。

WeWork 8 月發布重大警告，表示繼續經營能力存在重大疑慮，且其執行長 Sandeep Mathrani 與多名高階管理人均於今年相繼離職。