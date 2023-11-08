接單審慎 牧德10月營收跌破百億元 探78個月來低點

AOI 設備廠牧德科技 (3563-TW) 今年以來接單審慎，加上 PCB、載板廠延後或削減資本支出，對營收造成不利影響，今 (8) 日公布的 10 月營收跌破億元大關、降至 9105 萬元，月減 15.29%，年減 39.89%，前 10 月累計營收 16.16 億元，年減 8.18%。

牧德主管指出，近期海內外經濟情勢，全球經濟復甦動能依然脆弱，加上核心通膨壓力持續存，考量影響經濟的不確定因素仍多，儘管全球經濟正在改善，公司對短期看法謹慎保守。

牧德科技第三季營收 4.15 億元，毛利率 56.24%，季減 6.56 個百分點，年減 1.85 個百分點，稅後純益 1.25 億元，季減 25.39%，年減 9.93%，每股純益 2.14 元。

牧德科技前三季營收爲 15.25 億元，毛利率 61.08%，年增 3.49 個百分點，稅後純益 4.48 億元，年減 8%，每股純益爲 9.01 元。

牧德科技 6 月引進策略性投資人封裝龍頭日月光半導體，對載板及封測產業 AOI 發展立下基石，又攜手向來以中國生產為核心的台灣 PCB 鑽機成型機龍頭大量科技 (3167-TW)，完善 PCB 電測機及 AOI 市場在中國量產製造的計劃。