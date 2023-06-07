〈焦點股〉PCB廠設備需求將回溫 牧德漲停、帶動迅得完成填息

PCB 及上游基材廠去 (2022) 年以來密集宣布在東南亞建置產能，將有助於相關設備廠提高接單量，同時，包括迅得 (6438-TW) 及牧德 (3563-TW) 發布的 5 月營收表現佳，牧德今 (7) 日開盤攻上漲停，也帶動盤中迅得完成填息，盤中最高達 118.5 元。

而 AOI 設備廠由田 (3455-TW) 盤中也上漲逾 1%，最高價達 86.8 元。

同時，設備廠新兵鏵友益 (6877-TW) 將在 6 月 18 日以每股 22 元上櫃掛牌，並進入上櫃前公開承銷的抽籤階段，今天盤中成交價格達 48.5 元，也使設備廠成為今天盤中焦點。

半導體及 PCB 設備廠迅得營運動能，看好直至今年第三季接單依然強勁，迅得 5 月營收爲 5.12 億元，月減 10.64%，年增 10.4%，同時，在第二季的 4、5 兩個月營收累計已達 10.86 億元的基礎下，6 月積極出貨，預估有利第二季單季挑戰新高。迅得歷史單季營收新高爲去年第三季的 16.04 億元。

牧德 5 月營收爲 1.97 億元，創 14 個月來新高，月增 2.35%，年增 11.89%，2023 年前 5 月營收 9.2 億元，年減 5.95%。在 PCB 廠陸續計劃赴東南亞設廠同時，牧德也與規畫在東南亞建廠的客戶密切配合，搭配客戶的建廠計畫，提供在地化的服務量能。

牧德 2023 年第一季營收 5.31 億元，毛利率 62.98%，季增 4.68 個百分點，年增 4.57 個百分點，稅後純益 1.57 億元，季增 42.44%，年減 13.57%，每股純益 3.5 元，爲近三季以來獲利新高。