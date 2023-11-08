耀登Q3獲利季增7成 前三季每股賺3.56元

射頻暨測試廠耀登 (3138-TW) 公布第三季財報，單季稅後純益 0.72 億元，季增 70%，年減 20.9%，每股純益 1.55 元。前三季純益 1.66 億，年增 5%，每股純益 3.56 元。

耀登第三季營收 4.64 億元，季增 21.66%，年減 20.9%。毛利率 42.9%，季減 0.6 個百分點，年減 2.4 個百分點。營益率 13.6%，季增 1.5 個百分點，年增 2.7 個百分點。稅後純益 0.72 億元，季增 70%，年減 21%，每股純益 1.55 元。

耀登前三季營收 12.68 億元，年增 3%，毛利率 43.3%，年增 2.7 個百分點，營益率 13.8%，年增 6 個百分點。稅後純益 1.66 億元，年增 5%，每股純益 3.56 元。

展望第四季，耀登預估，獲利將維持第三季水準，今年整體營運可望維持高檔。

天線部分，耀登指出，消費型天線產品成長動能強勁，供美國電信商的 15G 毫米波天線模組已完成驗收，且有開發新專案，代理設備也穩定出貨。

低軌衛星產品部分，耀登表示，目前地面接收設備已進入驗證階段，明年可望開始收成研發果實，並有機會參與政府低軌衛星終端設備站點的場域建置，預期衛星產品營收佔比將逐步提升。