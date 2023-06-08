茂順訂單能見度高 5月營收改寫歷史次高、年增逾2成

密封元件廠茂順 (9942-TW) 在兩岸產能順暢提升且訂單充足之下，營運向上動能佳，茂順今 (8) 日公布 2023 年 5 月營收以 4.31 億元改寫歷史次高，月增 0.77%，但年增高達 20.99%，茂順中國大陸昆山產能因 5 月的假期因素，使出貨、營收受到壓抑。

茂順 2023 年前 5 月營收 19.9 億元，年增 27.94%，創歷史同期新高；相較於電子業在猜測景氣在第二季或第三季落底的不確定性，茂順的接單明朗度高，公司對營運的成長看法相當篤定，目前接單的重點已在談交貨期落在第四季的訂單。

茂順密封元件應用廣泛，目前產值排名全球第五大，台灣第一大，並不受目前消費性電子去化庫存的不利影響，接單明朗；依應用比重來看，汽車、工業用各占 40%，近 20% 用於農業及建設；目前以工業及汽車產品接單最旺，訂單能見度也高，目前接單能見度佳，統一投顧預估茂順 2023 年將賺回逾一個股本，估每股純益達 11.32 元。

茂順由於訂單的穩定入袋，能見度也高，有利於茂順 2023 年營收呈現逐季走高的態勢。

茂順 2022 年全年營收 41.62 億元，毛利率 34.9%，年減 0.55 個百分點，稅後純益 6.5 億元創新高，年增 20.45%，每股純益 7.82 元，擬配發每股現金 5.6 元，也創新高。

密封元件廠茂順 2022 年初陸續在中國、台灣新增產能，新產能開出後就被客戶訂光，目前訂單接到 9 月中旬，且目前依調漲的新價格交貨，也有利擴產後的獲利能力大幅躍升。在漲價效益之下，市場估茂順今年的單月營收規模將維持於單月 4 億元以上水準，至於 4 月及 5 月分別有兩岸連續假期因素，單月營收維持在 3.5-4.5 億元，6 月料將因工作天數完整挹注，營收將再攻高。