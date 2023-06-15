茂順去年5.6元股息敲定8月1日除息 殖利率3.72%

密封元件廠茂順 (9942-TW) 對兩岸新產能的擴充持續不間斷， 2022 年營收及獲利同創新高，去年每股純益 7.82 元，優於預期，今 (15) 日股東會通過每股配息 5.6 元，也創新高，茂順在股東會後訂出以 8 月 1 日除息交易，依今天收盤價 150.5 元計，現金殖利率爲 3.72%。。

茂順 2022 年全年營收 41.62 億元，毛利率 34.9%，年減 0.55 個百分點，稅後純益 6.5 億元創新高，年增 20.45%，每股純益 7.82 元。而 2023 年首季稅後純益以 2.11 億元改寫歷史新高，季增 18.54%，年增 51.8%，每股純益 2.54 元，首季的獲利也超越法人預期，法人預估茂順 2023 年的接單明確，預估全年每股純益達 11.32 元，再創新高，並且較去年成長近 45%。

茂順在今天股東會後訂出以 8 月 1 日除息交易日，預計 8 月 25 日發放股利。

茂順密封元件應用廣泛，依應用比重來看，汽車、工業用各占 40%，近 20% 用於農業及建設；目前以工業及汽車產品接單最旺，訂單能見度也高；茂順 2023 年前 5 月營收 19.9 億元，年增 27.94%，創歷史同期新高，6 月由於工作天數完整，可望再推升營收向上。