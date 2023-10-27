聯詠Q3雙率超預期 EPS 10.46元

驅動 IC 大廠聯詠 (3034-TW) 今 (27) 日公布第三季財報，受惠新台幣兌美元走貶，毛利率、營益率雙雙優預期，稅後純益 63.66 億元，季減 7.47%，年增 47.87%，每股稅後盈餘 10.46 元，累計前三季達 29.56 元，賺進三個股本。

聯詠原先以 1 美元兌新台幣 31 元為財測假設，不過，由於新台幣貶值幅度超預期，毛利率達 42.25%，優於財測高標 40%，營益率也達 24.69%，同樣高於財測高標 23.5%。

聯詠第三季營收 289.3 億元，季減 4.52%，年增 47.88%，毛利率 42.25%，季增 0.91 個百分點，年減 0.4 個百分點，營益率 24.69%，季減 0.23 個百分點，年增 2.94 個百分點，稅後純益 63.66 億元，季減 7.47%，年增 47.87%，每股稅後純益 10.46 元。

聯詠前三季營收 832.75 億元，年減 4.87%，毛利率 41.97%，年減 5.84 個百分點，營益率 24.44%，年減 7 個百分點，稅後純益 179.9 億元，年減 24.82%，每股稅後純益 29.56 元。

展望後市，由於第四季為 PC 需求的傳統淡季，外資預估，聯詠第四季營收將較上季下滑，明年則隨著 AMOLED 面板滲透率續揚，加上中國面板廠市占率增加，AMOLED 驅動 IC 出貨再較今年成長，為明年主要成長動能。