〈進出口統計〉資通與視聽9月出口年增近6成助攻 帶動台灣單月出口翻紅

AI 商機火熱挹注資通與視聽商品出口表現，根據財政部統計，台灣 9 月出口值 388.1 億美元，創 11 個月以來新高，年增 3.4% 亦終結連 12 黑，主要貨類中資通與視聽產品在 AI 加持下年增近 6 成最為亮眼，是帶動出口黑翻紅的功臣。

財政部今 (11) 日公布 9 月進出口統計，9 月出口值 388.1 億美元，較去 (2022) 年同期增加 3.4%，終止連續 12 個月負成長。

財政部統計處處長蔡美娜說，儘管目前全球終端需求仍疲弱，但受惠於 AI 應用熱絡、科技新品備貨效應，以及去年 9 月我外銷轉弱基期較低，使得 9 月出口出現睽違已久的正成長。

在主要出口貨類中，依然是由資通與視聽產品挑大樑，其中顯示卡、伺服器受惠於 AI 熱潮繼續水漲船高，帶動資通與視聽產品出口值 82.6 億美元，創歷年單月次高，年增幅達 59.8%，為近 14 年來最大增速。

蔡美娜指出，資通與視聽產品可說是支持這個月出口回升的支柱，累計今年前 9 月資通與視聽產品占台灣總出口比重約 17.3%，占比為近 20 年來新高；但她也坦言，扣除掉資通與視聽產品，其他貨類出口值年減幅仍有 5.6%。

另外，化學品、礦產品 9 月出口也同步揮別負成長，分別較去年增加 10.3%、0.9%，其中化學品主要來自於血癌藥品輸美挹注，礦產品則因石化庫存回補所帶動。

至於電子零組件 9 月出口值 162.6 億美元、出口額創 11 個月來最佳；至於年減幅則為 4.3%，衰退幅度收斂至今年以來最小減幅。

蔡美娜說，主要是積體電路需求回溫，加上美國、東協拉貨擴增，讓電子零組件出口減幅收斂；綜整業者訊息，預期電子零組件出口值有望在 11 月由負轉正。

展望後市，蔡美娜分析，預估 10 月出口值約落在 387 億美元到 399 億美元，年減幅則在 3% 到持平間，但儘管 10 月出口仍持續擺盪，但研判不會改變出口緩步回升的格局。

根據財政部統計，第 3 季出口 1149 億美元，較去年同期減 5.1%；累計前 9 月出口值 3169.8 億美元，較去年同期減少 13.8%。