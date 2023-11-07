倍力Q3獲利年增逾2成 累計EPS 3.12元

資訊軟體整合服務商倍力資訊 (6874-TW) 今 (7) 日公布第三季財報和 10 月合併營收，稅後純益 1423 萬元，年增 21.79%，每股純益(EPS)0.65 元，累計前三季稅後純益 6868 萬元，年增 22.38%，EPS 3.12 元；而 10 月合併營收 7259 萬元，月增 11.57%，年增 26.4%，為過去 3 個月來相對高點。

倍力表示，為了持續開發新產品、增加研發量能，截至 10 月底，倍力研發團隊規模增加 10% 的人力，而增加自有產品數量以及現有代理產品整合優化的效益，預計明年下半年起將陸續顯現。

倍力董事長許金隆進一步指出，客戶數連年雙位數增長，並推動營收和獲利向上，主要是因提供合規且更彈性好用的揭露和報告數位軟體。

在 ESG 浪潮下，上市櫃企業將面臨最緊迫問題是，明年起自結財務報告公告日將從原本的年度終了後 90 天縮短為 75 天，且 2026 年起 3 年內將逐步施行上市櫃公司從股東會召開日 7 日前需上傳股東會年報，提早至 3 月中與年度財報同步上傳，年報內容並增加永續資訊專章。

倍力強調，自有產品皆相當靈活有彈性，可依照法規隨時調整，為客戶進行系統升級，包括可協助企業以「碳管家」(CarbonKeeper) 導出碳排相關數據與報告書，「財務報告解決方案」的任你收 (EZSO) 和任你排 (EZPI) 協助上市櫃企業高效率產製符合法遵要求的財務報告書與股東會年報，此兩款自有產品客戶接洽度相當高，相關業務進展，可望在明年有更顯著發酵。