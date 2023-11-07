瑞鼎Q3 EPS 5.82元寫一年高 Q4營收估季減

驅動 IC 廠瑞鼎 (3592-TW) 今 (7) 日公告第三季財報，受惠大尺寸與中小尺寸驅動 IC 溫和成長，稅後純益達 4.4 億元，季增 4.9%，年減 19.8%，每股稅後純益 5.82 元，為一年來新高，累計前三季 13.58 元，展望第四季，受傳統淡季影響，營收估較上季減少。

瑞鼎第三季營收 50.2 億元，季增 5.7%，年增 28.6%，毛利率 29.3%，季增 1.2 個百分點，年減 8.2 個百分點，營益率 7.97%，季增 2.33 個百分點，年減 3.51 個百分點，稅後純益 4.4 億元，季增 4.9%，年減 19.8%，每股稅後純益 5.82 元。

瑞鼎前三季營收 134.3 億元，年減 27.9%，毛利率 28.4%，年減 14.2 個百分點，營益率 6.37%，年減 10.49 個百分點，稅後純益 10.3 億元，年減 70.3%，每股稅後純益 13.58 元。

董事長黃裕國表示，各產品線第三季營收較第二季皆溫和成長，大尺寸產品線的電視需求減弱，不過，受惠 IT 產品回補庫存，拉貨力道增強，整體大尺寸營收保持溫和成長。

中小尺寸方面，AMOLED 需求微幅增溫，手機受惠 AMOLED 滲透率持續提高，帶動手機產品保有拉貨動能，穿戴產品則表現穩健。

車載顯示驅動 IC 隨著車載市場短暫回溫，加上長假前客戶提早備料，第三季營收增幅高於大尺寸及中小尺寸產品，後續仍需觀察車市狀況；時序控制、電源管理 IC 也呈現小幅成長。

展望第四季，瑞鼎坦言，第四季是上游零組件的傳統淡季，大尺寸及車載驅動 IC 拉貨動能較上季減少，僅 AMOLED 手機產品持續有新產品、新客戶及新機種的導入，有助縮小第四季營收季減幅，預計下半年營收優於上半年及去年下半年的目標可望達成。