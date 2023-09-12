金管會推動台版永續揭露準則 倍力這2項產品搶搭新商機

資訊軟體整合服務商倍力資訊 (6874-TW) 宣布，隨著金管會 8 月開始推動台版永續揭露準則，首波預計將有 119 家上市櫃公司於 2026 年先行實施，旗下財務報告書解決方案」和「碳管家」服務獲客戶高詢問度，有望推升長期營運成長動能。

倍力資訊 8 月合併營收 6142 萬元，月減 44.25%，年增 34.32%，創同期新高，累計前 8 月合併營收 12.41 億元，年增 2.79%。

倍力表示，企業或機構必須透過接軌國際標準來融入國際市場，提升競爭力，旗下「財務報告書解決方案」以及「碳管家」因可協助企業加速合規，完成股東會年報及財務報告書，近來客戶詢問度相當高。

國際財務報導準則基金會 (IFRSFoundation) 旗下的國際永續準則理事會 (ISSB)6 月發布永續揭露準則第 S1 號「永續相關財務資訊揭露之一般規定」及第 S2 號「氣候相關揭露」；而金管會為協助企業接軌國際，要求國內上市櫃公司，2026 年起的 IFRS 永續揭露準須包含 IFRSS1 和 S2。

倍力說明，相對於傳統財報，永續揭露強調企業的完整狀況，除了公司治理面向外，尚包括其對環境和社會的影響，有助於投資人做出更全面的投資決策，並關注其長期發展。

而倍力「財務報告書解決方案」和「碳管家」的搭配，可協助企業有別於傳統做法，快速完成股東會年報附件氣候相關資訊及溫室氣體盤查資料，成為打造企業永續財務分析平台兩項關鍵工具。

倍力董事長許金隆看好，在企業永續和數位轉型浪潮下，後續營運動能看旺。