明年綜所稅免稅額再調升？財長坦言「很有可能」

明 (2023) 年報稅有望更省？與免稅額、扣除額連動的 CPI(消費者物價指數) 數據，截至今年 4 月漲幅已經達 4.7%，超過 3% 的調整門檻，財政部長莊翠雲今 (25) 日表示，明年綜所稅免稅額確實有可能再調升。

財政部曾在 2022 年調升綜所稅免稅額及扣除額，分別將免稅額提高到 9.2 萬元、標準扣除額提高到 12.4 萬元、薪資特別扣除額則提高到 20.7 萬元，今年 5 月申報綜所稅適用。

立委關切，截至 4 月 CPI 漲幅已達 4.7%，明年申報綜所稅的免稅額是否有機會調升？莊翠雲在答詢時說「應該很有可能」，但也強調，是否調整必須等到 10 月消費者物價指數 (CPI) 數據才能決定。

根據所得稅法規定，當年度 CPI 比前一次調整時，累計漲幅達 3%，就能根據漲幅調升下一年度的免稅額、標準扣除額、薪資所得特別扣除額等項目的額度，而截至今年 4 月底，CPI 漲幅已達 4.7%，已經超過 3% 門檻，立委關切明年免稅額能否調升？

莊翠雲說，明年的免稅額、扣除額是否調升，必須根據主計總處所公布的 10 月 CPI 數據而定；但她也不諱言，從 4 月的 CPI 數據來看，明年綜所稅的免稅額、扣除額確實有可能再調升。