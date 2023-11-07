鉅亨速報 - Factset 最新調查：中鋼(2002-TW)EPS預估下修至0.18元，預估目標價為28元

根據FactSet最新調查，共9位分析師，對中鋼(2002-TW)做出2023年EPS預估：中位數由0.21元下修至0.18元，其中最高估值0.56元，最低估值0.06元，預估目標價為28元。
市場預估EPS
|預估值
|2023年
|2024年
|2025年
|最高值
|0.56
|1.23
|1.51
|最低值
|0.06
|0.21
|0.71
|平均值
|0.24
|0.7
|1.03
|中位數
|0.18
|0.61
|0.86
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2023年
|2024年
|2025年
|最高值
|396,960,670
|422,717,000
|439,503,000
|最低值
|365,809,000
|386,015,000
|376,397,570
|平均值
|379,127,430
|397,394,370
|403,523,840
|中位數
|377,900,000
|391,000,350
|399,097,390
歷史獲利表現
|項目
|2022年
|2021年
|2020年
|2019年
|EPS
|1.15
|4.02
|0.05
|0.57
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|449,567,488
|468,327,501
|314,783,301
|366,240,735
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/2002/financials/ratios
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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。