中鋼睽違15年再祭庫藏股 擬買回15萬張

中鋼 (2002-TW) 相隔 15 年再度祭出庫藏股，今 (3) 日公告將自 11 月 6 日至明年 1 月 5 日買回 15 萬張，買回價格區間 16.98 至 37.26 元，公司股價低於區間價格下限，將繼續買回，買回股份的轉讓予員工。

中鋼說明，掌握經濟復甦趨勢並評估時機已成熟，因此透過執行庫藏股展現公司對鋼鐵市場未來發展深具信心，以及維護股東權益的決心，同時期望激勵員工士氣，努力共創佳績。

而這也是中鋼第四次實施庫藏股，過去三次分別在 2001 年、2005 年及 2008 年，同樣藉由庫藏股維護股東權益。

中鋼指出，近兩、三年來全球受到新冠疫情、俄烏戰爭、大陸封控影響，衝擊全球經濟發展、壓抑市場需求動能及造成股市震盪，也影響鋼鐵市場需求。此段期間本公司密切關注鋼鐵產業發展趨勢及全球經濟動向。

近期世界鋼鐵協會 (worldsteel) 甫公布 2024 年全球鋼鐵需求最新預測表示，利空因素已逐漸消除，需求谷底已過，復甦勢頭隱約浮現，明年全球鋼鐵需求將溫和增長 1.9%，中長期仍屬樂觀。

此外，日前美國公布第三季國內生產毛額 (GDP) 年增率達 4.9%，為近兩年來最大增幅；中國大陸第三季國內生產毛額 (GDP) 年增率亦為 4.9%，全球兩大經濟體第三季的經濟成長率均優於預期。

國內來看，近日行政院國發會公布九月景氣對策信號，景氣燈號已轉為黃藍燈，終結連十藍，景氣回升趨勢已確立，加上美國聯準會 (Fed) 1 日宣布維持利率不變，連續第二次暫停升息，反映全球經濟復甦已呈平穩正向。