鉅亨速報 - Factset 最新調查：智伸科(4551-TW)EPS預估上修至6.91元，預估目標價為153元

根據FactSet最新調查，共11位分析師，對智伸科(4551-TW)做出2023年EPS預估：中位數由6.91元上修至6.91元，其中最高估值9.85元，最低估值6.35元，預估目標價為153元。
市場預估EPS
|預估值
|2023年
|2024年
|2025年
|最高值
|9.85
|11.76
|16.52
|最低值
|6.35
|9.26
|10.9
|平均值
|7.11
|10.17
|12.8
|中位數
|6.91
|10
|11.9
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2023年
|2024年
|2025年
|最高值
|8,426,000
|10,790,000
|10,820,000
|最低值
|7,326,000
|8,955,000
|10,052,000
|平均值
|8,081,220
|9,490,510
|10,370,680
|中位數
|8,084,500
|9,424,500
|10,305,350
歷史獲利表現
|項目
|2022年
|2021年
|2020年
|2019年
|EPS
|12.2
|10.47
|7.19
|7.6
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|9,235,183
|8,814,067
|7,160,275
|5,014,098
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/4551/financials/ratios
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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。