鉅亨速報 - Factset 最新調查：技嘉(2376-TW)EPS預估上修至9.42元，預估目標價為310元

根據FactSet最新調查，共10位分析師，對技嘉(2376-TW)做出2023年EPS預估：中位數由9.42元上修至9.42元，其中最高估值11元，最低估值7.72元，預估目標價為310元。
市場預估EPS
|預估值
|2023年
|2024年
|2025年
|最高值
|11
|18.6
|22.12
|最低值
|7.72
|12.47
|15.06
|平均值
|9.2
|14.81
|18.24
|中位數
|9.42
|14.64
|17.16
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2023年
|2024年
|2025年
|最高值
|136,317,380
|183,542,720
|224,503,210
|最低值
|112,437,000
|133,851,000
|165,444,000
|平均值
|126,808,800
|160,396,030
|197,108,620
|中位數
|130,438,000
|158,608,000
|203,769,500
歷史獲利表現
|項目
|2022年
|2021年
|2020年
|2019年
|EPS
|10.29
|21.01
|6.88
|3.05
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|107,263,644
|121,905,357
|84,602,841
|61,781,254
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/2376/financials/ratios
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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。