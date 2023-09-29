鉅亨速報 - Factset 最新調查：智伸科(4551-TW)EPS預估下修至6.89元，預估目標價為154元

根據FactSet最新調查，共10位分析師，對智伸科(4551-TW)做出2023年EPS預估：中位數由6.96元下修至6.89元，其中最高估值7.48元，最低估值6.45元，預估目標價為154元。
市場預估EPS
|預估值
|2023年
|2024年
|2025年
|最高值
|7.48
|11.76
|16.52
|最低值
|6.45
|9.44
|11.8
|平均值
|6.88
|10.42
|13.44
|中位數
|6.89
|10.2
|12
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2023年
|2024年
|2025年
|最高值
|8,426,000
|10,790,000
|10,820,000
|最低值
|8,040,000
|8,955,000
|10,052,000
|平均值
|8,188,440
|9,542,440
|10,467,330
|中位數
|8,087,000
|9,449,000
|10,530,000
歷史獲利表現
|項目
|2022年
|2021年
|2020年
|2019年
|EPS
|12.2
|10.47
|7.19
|7.6
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|9,235,183
|8,814,067
|7,160,275
|5,014,098
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/4551/financials/ratios
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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。