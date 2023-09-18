鉅亨速報 - Factset 最新調查：智伸科(4551-TW)目標價調降至162元，幅度約3.4%

根據FactSet最新調查，共10位分析師，對智伸科(4551-TW)提出目標價估值：中位數由162元下修至162元，調降幅度3.4%。其中最高估值175元，最低估值133元。
綜合評級 - 共有10位分析師給予智伸科(4551-TW)評價：積極樂觀5位、保持中立4位、保守悲觀0位。
智伸科(4551-TW)今(18日)收盤價為138元。近5日股價上漲0.36%，相關汽車類指數近5日上漲2.16%，台灣加權指數上漲2.08%，短期股價無明顯表現。
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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。