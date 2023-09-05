〈台股盤後〉台積電壓盤 傳產、電子拉抬黑翻紅收16791點守住5日線

台股在缺乏電子權值股支撐加上 AI 股熄火，大盤指數開低震盪，資金主要聚焦在 IC 設計、汽車、化學等族群，終場在電子、傳產拉抬下指數由黑翻紅，小漲 1.92 點收在 16791.61 點守住 5 日均線，成交量 2474.5 億元。

權值股台積電 (2330-TW) 終場下跌 5 元收在 552 元，聯電 (2303-TW) 終場上漲 1.2% 收在 46.55 元，聯發科 (2454-TW) 小漲 0.98% 收在 718 元，兩檔電子權值股收紅帶動盤勢黑翻紅。

IC 設計相對亮眼，天擎 (6708-TW)、凌陽 (2401-TW)、天鈺 (4961-TW) 終場亮起漲停紅燈，安格 (6684-TW)、矽創 (8016-TW)、瑞鼎 (3592-TW)、研通 (6229-TW)、譜瑞 - KY(4966-TW) 也在買單追捧下帶動股價走揚。

化學股中的材料 - KY(4763-TW) 盤中大漲逾 9%，康普 (4739-TW)、南寶 (4766-TW)、展宇 (1776-TW)、三福化 (4755-TW)、毛寶 (1732-TW)、永光 (1711-TW) 也在買單敲進下帶動股價走揚。

光電族群中指標股大立光 (3008-TW) 終場上漲 3.6% 收在 2165 元，其他包括一詮 (2486-TW)、揚明光 (3504-TW)、晶睿 (3454-TW)、今國光 (6209-TW)、奇偶 (3356-TW)、力特 (3051-TW) 也上漲作收。

汽車股中的智伸科 (4551-TW)、艾姆勒 (2241-TW)、百達 - KY(2236-TW)、中華 (2204-TW)、和泰車 (2207-TW)、聯嘉 (6288-TW)、帝寶 (6605-TW) 也在買單敲進下帶動股價終場收紅。

AI 股中指標股緯創 (3231-TW)、廣達 (2382-TW) 股價疲弱，其他包括技嘉 (2376-TW)、華碩 (2357-TW)、創意 (3443-TW)、盛群 (6202-TW)、世芯 - KY(3661-TW) 股價也同步轉弱。