桂盟擬發行CB 籌資10億元生效 自行車產業今年唯一籌資

2023 年自行車產業陷入庫存調整陰霾下，產業營運都進入調整，但金屬鏈條廠桂盟 (5306-TW) 則積極辦理籌資，桂盟擬發行有擔保可轉換公司債 (CB) 籌資 10 億元今 (13) 日申報生效，也是自行車產業廠商今年以來唯一的市場籌資案。

桂盟擬發行有擔保 CB 籌資 10 億元案，由凱基證券主辦。主要在籌資償還 2020 年發行的 10 億元 CB(桂盟三)，此一 CB 於 2020 年 10 月 30 日發行，將在今年 10 月 30 日到期。

對今年下半年業績走向，桂盟認爲，自行車雖有部分來自急單支撐，但因新車需求不振，產品組合已難回到過去，對零組件廠來說，新車製造產業今年是辛苦的一年，目前庫存繼續朝健康方向走，預計在 2024 年上半年能夠看到訂單回溫。

2023 年 9 月營收 3.52 億元，月減 11.88%，年減 44.86%，2023 年 1-9 月營收 36.84 億元，年減 35.67%。

桂盟 2023 年第三季營收 11.36 億元，季減 8.02%，年減 40.75%。

桂盟日前出席證交所業績發表會認為，今 (2023) 年在自行車產業陷入庫存調整陰霾下，產業營運狀況都不佳，桂盟發言人陳泳仁指出，目前庫存繼續朝健康方向走，預計在 2024 年上半年能夠看到訂單回溫。

對今年下半年業績走向，陳泳仁指出，自行車雖有部分來自急單支撐，但因新車需求不振，產品組合已難回到過去，對零組件廠來說，新車製造產業今年是辛苦的一年，預計 2024 年的上半年有機會回溫。

桂盟 2023 年上半年營收 25.48 億元，毛利率 40.73%，年減 6.95 個百分點，稅後純益 4.64 億元，年減 54.44%，每股純益 3.69 元。