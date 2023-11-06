電視面板11月上旬全跌1美元 研調估單月跌2-5美元不等

研調機構集邦 (TrendForce) 今 (6) 日發布 11 月上旬面板價格，電視面板全尺寸較 10 月下旬下跌 1 美元，集邦預估，電視面板 11 月全月價格下跌 2-5 美元不等，顯示器面板則以中高階機種恐率先出現價格鬆動，僅筆電面板持穩。

集邦認為，電視主要品牌自第三季後半起便開始修正訂單，第四季修正幅度放大，並擴及到全尺寸的需求，影響電視面板出貨持續走弱，不過，先前代理商透過小尺寸電視面板的拋貨潮試圖影響價格的狀況已暫告一段落，回歸正常買賣雙方的角力。

面板廠雖持續控產，但在需求不振下，似乎仍難擋面板價格的下跌，僅能延緩面板價格下跌的力道，集邦目前預期，11 月全月份電視面板價格，32/43/50/55 吋下跌 2 美元，65/75 吋下跌 3 美元，85 吋下跌 5 美元。

顯示器面板方面，集邦認為，第四季需求同樣開始走弱，10 月主流尺寸價格轉向持平，僅有部分高階機種如高刷新率規格稍有跌價空間，集邦預期，11 月面板廠仍會針對主流尺寸規格顯示器面板價格維持持平，但只要品牌需求一旦比預期差，不排除在 Open Cell 面板或是在大尺寸中高階機種率先看到價格鬆動的可能。

至於筆電面板，集邦分析，需求雖然持續走弱，但面板廠仍堅持在價格維持持平，尤其在電視及顯示器面板開始出現跌價壓力下，面板廠在檯面上更不願意在筆電面板價格上作太多讓步，僅可能在檯面下透過專案綁量的模式給予客戶一定的折讓幅度。因此，集邦目前預期，11 月無論是低階 TN 面板或是中高階 IPS 面板都仍會持續維持持平態勢。