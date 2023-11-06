聯發科護盤意味濃 擬出手再加碼達發

IC 設計大廠聯發科 (2454-TW) 今 (6) 日代子公司旭達投資公告，擬依市場價格取得達發 (6526-TW) 普通股，額度上限為 600 萬股；由於達發現階段股價仍低於上市承銷價，外界認為，此次母公司聯發科以市場價格機制出手增加持股，象徵對達發營運極具信心，護盤意味濃厚，欲藉此強化市場投資信心。

達發日前以每股 435 元承銷價掛牌上市，但受台股下挫拖累，蜜月行情失靈，開盤即跌破承銷價，爆量下探 400 元低點，截至今日為止，收盤價仍在 421.5 元，低於掛牌上市的承銷價。

達發今日也公布第三季財報，受惠整體營收規模放大、產品組合優化與匯率有利等因素，毛利率回升至五季來高點，獲利也較上季大增超過 5 成，法人預期，第四季營運將再向上。

達發第三季營收為 38.43 億元，季增 9.3%，年減 17.54%，毛利率 47.81%，季增 3.9 個百分點，年減 1.58 個百分點，營益率 12.09%，季增 4.54 個百分點，年減 4.99 個百分點，稅後純益 4.25 億元，季增 55.68%，年減 36.22%，每股稅後純益 2.92 元。

達發前三季營收 103.89 億元，年減 33.82%，毛利率 45.85%，年減 4.18 個百分點，營益率 8.27%，年減 12.78 個百分點，稅後純益 8.17 億元，年減 70.18%，每股稅後純益 5.62 元。