鴻海首批2顆低軌衛星預計11/10升空 Exolaunch協助發射部屬

鴻海 (2317-TW) 今 (6) 宣布，與德國火箭共乘發射服務商 Exolaunch 簽署發射服務協議（Launch Services Agreement, LSA），Exolaunc 將協助鴻海集團首兩顆衛星發射並安全部署到軌道。

鴻海兩顆衛星代號分別為 PEARL-1H 和 PEARL-1C，計畫將透過 SpaceX 的獵鷹 9 號，在 Transporter-9 發射任務中升空。根據網站 SPACEFLIGHT NOW 顯示，Transporter-9 預計在美東時間 9 日 (台灣時間 10 日)，於美國加州范登堡太空基地，4E 太空綜合發射台（SLC- 4E）執行發射。

Exolaunch 已將 320 多顆衛星部署到市場上最頻繁、最可靠的載運火箭上，除了端到端任務管理、整合和部署服務外，Exolaunch 也提供 EXOpod Nova，為全球最大的立方衛星部署器設備。

鴻海集團 B5G 政策組處長趙元瀚表示，在 B5G 和新太空時代，低軌衛星的發射將變得更加具有成本競爭力和便利性。鴻海的首個 PEARL 衛星計畫，旨在證明面對新太空產業的創新以及成長時，於關鍵零組件、子系統和組裝整合測試等領域將能滿足需求。

鴻海研究院新世代通訊研究所長吳仁銘表示，Exolaunch 在實現太空任務方面，扮演著至關重要的作用，這一次發射試驗，不僅有機會在低地球軌道衛星寬頻通訊領域進行概念驗證，與國立中央大學 (NCU) 共同開發立方體衛星，也是一個很好產學合作案例。