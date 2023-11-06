〈焦點股〉技嘉Q3營業費用大增 股價一度重挫再破底

AI 概念指標股技嘉 (2376-TW) 第三季獲利雖登 6 季來高點，但營業費用大增，營益率降至 3.02%，今 (6) 日股價表現相對疲軟，早盤最低下探至 213 元、再破底，午盤跌幅收斂、力拚站穩 5 日線。

美系外資出具報告指出，技嘉在顯示卡產品毛利率回升、庫存損失減少下，第三季毛利率優於預期；不過營業費用因推出搭載英特爾第 14 代處理器的新款主機板產品、AI 伺服器占比提升，營業費用比預期高。

技嘉看好，隨著伺服器料況逐漸順暢、產能逐步開出，今年伺服器營收將高雙位數成長、挑戰三位數，全年可提前達陣千億元營收。

美系外資預期，在主機板與顯示卡出貨增溫下，估技嘉今年第四季營收達 451 億元，季增 22%，其中 AI 伺服器出貨量第三季約 1100 台，第四季有望成長至約 2400 台。

技嘉第三季營收 370.13 億元，季增 41.63%、年增 53%；毛利率 13.27%，季增 1.45 個百分點、年增 0.87 個百分點；營益率 3.02%，季減 0.74 個百分點、年增 1.88 個百分點；稅後純益達 14.79 億元，季增 66.24%、年增 26.48%，每股純益 2.33 元。