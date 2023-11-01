技嘉今年營收千億元有望提前達陣 伺服器業績拚翻倍

技嘉 (2376-TW) 今 (1) 日舉行線上法說會，總經理李宜泰表示，伺服器與板卡成長動能延續下，今年全年千億元營收可以提前達陣，並上修今年伺服器營收貢獻、挑戰倍增。

伺服器方面，李宜泰指出，隨著料況逐漸順暢、產能逐步開出，第三季伺服器營收亮眼，預期第四季有望維持第三季成長動能，並看好今年伺服器營收將高雙位數成長、挑戰三位數，同時上修全年營收目標。

李宜泰說，目前 AI 伺服器詢問度高，大部分都是以整體系統、整櫃來出貨，涵蓋高速網路、高速儲存整合、高速運算整合等，由於 AI 伺服器整體系統的料件增加，對營收與毛利總額有所提升，不過毛利率會略降。

針對美國擴大晶片禁令管制範圍，李宜泰回應，公司的 AI 伺服器幾乎沒有佈局中國市場，因此沒有影響，此外，在中東、越南等要申請核准，公司也配合政府提出申請，整體影響並不大。

顯卡方面，技嘉指出，隨著庫存調整完畢，通路已經回到正常水位，加上今年主力產品 4060Ti、4070 有達到消費者理想價位，自第三季下旬開始需求暢旺，其中歐美地區今年恢復成長動能、需求較亞太強勁。

技嘉表示，今年整體板卡偏弱、營收也將下修，明年則隨著傳統低階市場淡出、平均售價逐步提升，整體單價轉換完成，明年有望恢復成長、營收有望同步向上。

至於主機板部分，第三季出貨量比第二季多，第四季拉貨力道也弱，預期今年全年主板目標有望達成，另外，在平均單價提升下，營收成長有望大於數量成長。