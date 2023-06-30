美破產法院鬆口 矽谷金融修改條款後 可望出售投行業務

曼哈頓的美國破產法官 Martin Glenn 周四 (29 日) 在法庭聽證會上表示，一旦矽谷金融集團 (SVB) 確保不會免除與其矽谷銀行部門倒閉有關的任何債務，他將允許該公司出售其投行部門「SVB 證券」。

Martin Glenn 法官表示，他無法批准初始提案，即將 SVB 證券出售給該投行執行長 Jeff Leerink 及其背後的基金公司 Baupost Group，因為他不確定 Leerink 和其他高層是否承擔任何實際責任，但在沒有更多證據的情況下，他無法給予他們全面的法律保護。

矽谷金融集團的代表律師 James Bromley 向法院表示，周五之前會移除該交易協議中的債務免除，而 Glenn 則表示在審查過修訂版的協議後，他可能會批准此回出售。

在法庭聽證會上，Glenn 法官批評矽谷金融集團沒有明確解釋，或合理說明該交易中的一項條款，該條款本可免除除 Leerink 和其他內部人士與矽谷銀行倒閉相關的任何責任。

SVB Financial 擁有矽谷銀行 (Silicon Valley Bank)，今年 3 月遭美國聯邦存款保險公司 (FDIC) 接管，目前該銀行正試圖出售其破產時的剩餘資產。

Glenn 還在法庭聽證會上批評了 FDIC，稱他不會允許該機構阻止矽谷金融集團獲取有關其自 SVB Financial 銀行賬戶中扣押約 20 億美元的資訊。

FDIC 代表律師 Erik Bond 表示，矽谷金融要求提供太多資訊，且不遵守 FDIC 關於記錄請求的規定，但他將在法庭聽證會後與該公司討論。