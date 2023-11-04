〈能源盤後〉油價連續第二周收黑 以哈戰爭溢價消退

國際油價周五 (3 日) 下滑，連續第二周周線收黑，投資人對以哈戰爭擴大的恐懼減緩，目光重新回到需求前景上。

能源商品價格

12 月交割的西德州中質原油 (WTI) 期貨價格下跌 1.95 美元或 2.4%，收每桶 80.51 美元，本周下跌 5.9%。

1 月交割的布蘭特原油 (Brent) 期貨價格下跌 1.96 美元或 2.3%，報每桶 84.89 美元，本周下跌 4.8%。

12 月交割的汽油期貨價格下跌 2%，收每加侖 2.20 美元，本周下跌 4.1%。

12 月交割的熱燃油期貨價格下跌 3.4%，收每加侖 2.92 美元，本周下跌 1.5%。

11 月交割的天然氣期貨價格上漲 1.%，收每百萬 Btu 3.52 美元，本周上漲 0.9%。

市場驅動力

Tyche 資本顧問公司的 Tariq Zahir 說：「能源市場仍將充滿波動。中東局勢一切關乎於伊朗是否加入戰局，以及荷姆茲海峽是否開始出現中斷情形。」

Zahir 接著說，油價本周並非市場焦點，10 年期美債殖利率下滑振奮股市，但如果看到其他國家捲入以哈戰爭，能源將再度成為焦點。

分析師持續監控以哈戰爭是否存在任何擴散的跡象。原油在戰爭爆發後曾大漲一波，各界擔心更廣泛的衝突可能促使美國加強對伊朗原油出口的制裁，最糟情況則是伊朗或伊朗的代理人威脅中東地區的關鍵運輸閘口或基礎設施。

SPI 資產管理公司執行合夥人 Stephen Innes 說，石油市場的「買權偏斜」(call skew) 正在下滑，這讓原油變得比較便宜，但也代表市場此刻認為，發生更廣泛衝突的可能性正在降低。

儘管如此，即使中東火藥桶爆炸的可能性微乎其微，一旦演變成從宗教立場出發，爆發的可能性馬上變得過於龐大。

整體來說，油價本周大幅下跌，僅周四短暫上漲。

帶領 StoneX 堪薩斯市能源團隊的 Alex Hodes 表示，美國聯準會 (Fed) 周四一如市場預期再度暫停升息，讓市場相信升息周期將告終，「一大關鍵因素是，Fed 正在觀察就業成長數據，希望看到減緩跡象，才能研判經濟正在降溫。」

美國勞工部周五公布的 10 月非農就業人口增幅比市場預期小，失業率從 3.8% 上升到 3.9%。

OANDA 資深市場分析師 Craig Erlam 說，所有美國疲軟的經濟數據，可能都會讓 Fed 官員鬆一口氣，卻會打壓到原油，因為經濟轉弱代表需求轉弱。

美國能源資訊署 (EIA) 預定下周二公布每月一次的短期能源展望報告，但因為排定的系統更新作業，因此延後發布每周更新的石油供給報告和天然氣供給數據，改道 11 月 15 日和 16 日一口氣發布兩周的數據。