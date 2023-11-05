迅杰推類Chromebook IC 搶未來AI裝置

AI 時代來臨，越來越多衍生新裝置即將問世，迅杰 (6243-TW) 近期規畫推出「Chromebook like」嵌入式控制器 (EC) 產品，搶進 Arm 架構處理器為核心的 AI 裝置，滿足未來 AI PC 與各裝置所需。

高通 (QCOM-US) 近日推出最新 PC 處理器 Snapdragon X Elite，宣示 Arm 架構的處理器效能超越 x86 架構，不少品牌廠都已採用，連輝達 (NVDA-US) 也有意進軍 Arm PC 市場，顯現未來 AI PC 時代中，Arm 架構處理器已成為關鍵核心。

迅杰看好，未來在 AI 驅動下，將催生更多 AI 邊緣裝置，並搭載 Arm 架構處理器，自家新推出的 Chromebook like EC 除了瞄準 Chromebook 外，也可滿足衍生的相關需求。

展望後市，迅杰第四季在 PC 需求持穩下，法人看好，營收可望維持年增，明年在整體景氣復甦、庫存去化至正常水位以及 PC 出貨量回升下，營運也正向看。

另外，迅杰是神盾 (6462-TW) 集團成員之一，除了有共同設計開案，也透過集團在晶圓採購的優勢，有助晶圓成本下降，目前已有兩顆新產品在新晶圓廠投片，預計明年在新品量產下，成本效益會逐步顯現。