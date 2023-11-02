〈義隆法說〉Q4營收季減12-17% 明年AI PC滲透率估5%

IC 設計業者義隆 (2458-TW) 今 (2) 日召開法說會，董事長葉儀晧表示，第四季為消費性電子傳統淡季，營收估較上季下滑，展望明年，除了看好筆電市場將重返成長，且 AI PC 滲透率也會達 5%，有助義隆人機介面方案獲採用。

義隆預估，第四季營收 29- 31 億元，季減 11.5-17.2%，年增 47.7-57.8%，毛利率 46-48%，營益率 20.3-24%。

展望明年筆電市場，葉儀晧看好，明年筆電銷量將年增 4-6%，其中，Chromebook 今年銷量回到疫情前水準，約 1000-1100 萬台，明年將成長至 1900-2000 萬台。

針對 Arm 架構處理器的 PC，葉儀晧指出，目前包括高通 (QCOM-US)、聯發科 (2454-TW) 都在推廣，義隆與兩大業者都有合作開案。

葉儀晧也補充，AI PC 主要分為雲端、邊緣運算兩種，其中，雲端 AI 比例 20-30%，邊緣 AI 比例較低，應用也沒有雲端豐富，但比例會逐步提高，AI PC 明年因為是第一年，仍要視消費者接受度，目前預估滲透率約 5%，待 2025 年品牌與平台業者清楚方向後，滲透率會進一步提升。

對於義隆來說，葉儀晧強調，義隆 2019 年就將 AI 導入晶片，且技術為自主開發，並與工研院資訊所合作，隨著 AI PC 成長，將有助客戶採用更多自家人機介面的解決方案。