鑽石投資結盟日本大和生技創投 促旗艦型投資案

鑽石投資 (6901-TW) 與日本大和生技創投 (DCI Partners) 共同宣佈，雙方建立跨境投資合作，台日大型生技創投結盟，以促成生技醫療旗艦型投資案。

鑽石投資表示，與大和創投皆為大型生技創投，藉由建立策略聯盟，分享各自在台灣、日 本的生技投資資源，共同開發具國際市場潛力的投資項目，加速兩地生技技術、產品、市場的深度合作，促成跨境旗艦型投資案。

鑽石投資董事長路孔明表示，日本在新藥開發、細胞治療與再生醫療領域具全球優勢，台灣則擁有臨床醫學實力、技術創新能力與友善的生技資本市場環境。

路孔明說，未來在投資合作上， 雙方將透過專利、商業權利的授權交易、股權投資或併購模式，佈局細胞治療、核酸藥物、再生醫學等未來具高度市場需求與商業價值的關鍵領域，共同開發大型投資案。

大和生技創投社長 Mr. Hiroki Narita 表示，大和生技基金的投資策略，為促進台灣與日本之間 的合作，期待透過與鑽石投資的合作，活躍台日的創新能力，加速創造更多跨境投資機會並創造價值。

DCI Partners 株式會社是大和證券集團旗下投資機構，作為大和企業投資株式會社的全資子公司，專注於生技醫療領域的專業創投公司，此外，DCI Partners 管理日本國內最大規模的生技醫療基金，為產業未來發展的新創企業提供創投資金。