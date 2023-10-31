〈致伸法說〉Q3雙率刷新高 純益登四季來高點 每股賺1.63元

電聲元件大廠致伸 (4915-TW) 今 (31) 日召開法說並公布財報，雖然終端需求持續疲軟，不過產品組合持續優化、嚴格管控費用，第三季雙率創新高，稅後純益 7.37 億元，也攀近四季高點，季增 5.34%、年減 16.07%，每股純益 1.63 元。

致伸第三季營收 157.23 億元，季減 2.13%、年減 29.62%；毛利率 16%，與第二季相當、年增 2 個百分點；營益率 5.31%，季增 0.33 個百分點、年增 0.63 個百分點。

致伸累計前三季營收 464.66 億元，年減 23.22%；毛利率 16%，年增 2.2 個百分點；營益率 4.75%，年增 0.5 個百分點；稅後純益 19.9 億元，年減 7.02%，每股純益 4.41 元。

從營收比重來看，致伸第三季資訊產品占 47%、智慧生活產品占 25%、車用 / 工業物聯 (AIoT) 占 27%。其中，車用 / 智慧物聯比重從 2021 年第二季的 14%，提升至 27%。

事業部總經理暨財務長蕭英怡表示，第三季營收因終端需求疲弱，資訊及聲學產品需求放緩；車用 / 工業物聯 (AIoT) 方面，新事業比重持續提升，然而專業聲學受客戶庫存調節影響，表現疲軟。獲利則受惠公司嚴格管控費用並強化獲利能力，第三季營運表現三率三升。