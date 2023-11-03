鉅亨速報 - Factset 最新調查：中華電(2412-TW)EPS預估下修至4.85元，預估目標價為118元

根據FactSet最新調查，共8位分析師，對中華電(2412-TW)做出2023年EPS預估：中位數由4.88元下修至4.85元，其中最高估值4.96元，最低估值4.67元，預估目標價為118元。

市場預估EPS

預估值 2023年 2024年 2025年
最高值 4.96 5.06 5.23
最低值 4.67 4.81 4.92
平均值 4.84 4.96 5.1
中位數 4.85 5.02 5.18

市場預估營收

預估值
(單位：新台幣千元)		 2023年 2024年 2025年
最高值 224,640,000 229,826,000 236,130,130
最低值 214,415,000 215,207,000 220,356,000
平均值 222,097,350 226,992,050 231,121,090
中位數 223,227,430 228,355,290 232,594,640

歷史獲利表現

項目 2022年 2021年 2020年 2019年
EPS 4.7 4.61 4.31 4.23
營業收入
(單位：新台幣千元)		 216,739,234 210,477,948 207,608,998 207,520,061

詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/2412/financials/ratios

最新相關新聞

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

相關貼文

prev icon
next icon

相關新聞