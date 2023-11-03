鉅亨速報 - Factset 最新調查：中華電(2412-TW)EPS預估下修至4.85元，預估目標價為118元

根據FactSet最新調查，共8位分析師，對中華電(2412-TW)做出2023年EPS預估：中位數由4.88元下修至4.85元，其中最高估值4.96元，最低估值4.67元，預估目標價為118元。
市場預估EPS
|預估值
|2023年
|2024年
|2025年
|最高值
|4.96
|5.06
|5.23
|最低值
|4.67
|4.81
|4.92
|平均值
|4.84
|4.96
|5.1
|中位數
|4.85
|5.02
|5.18
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2023年
|2024年
|2025年
|最高值
|224,640,000
|229,826,000
|236,130,130
|最低值
|214,415,000
|215,207,000
|220,356,000
|平均值
|222,097,350
|226,992,050
|231,121,090
|中位數
|223,227,430
|228,355,290
|232,594,640
歷史獲利表現
|項目
|2022年
|2021年
|2020年
|2019年
|EPS
|4.7
|4.61
|4.31
|4.23
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|216,739,234
|210,477,948
|207,608,998
|207,520,061
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/2412/financials/ratios
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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。