鉅亨速報 - Factset 最新調查：南電(8046-TW)EPS預估上修至10.18元，預估目標價為277.5元

根據FactSet最新調查，共15位分析師，對南電(8046-TW)做出2023年EPS預估：中位數由9.89元上修至10.18元，其中最高估值11.22元，最低估值8.54元，預估目標價為277.5元。
市場預估EPS
|預估值
|2023年
|2024年
|2025年
|最高值
|11.22
|21.36
|27.28
|最低值
|8.54
|10.53
|11.89
|平均值
|9.93
|16.64
|21.46
|中位數
|10.18
|16.4
|21.66
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2023年
|2024年
|2025年
|最高值
|45,416,000
|60,980,000
|73,118,000
|最低值
|42,777,120
|47,796,000
|54,028,720
|平均值
|43,518,450
|54,427,860
|62,842,150
|中位數
|43,475,910
|53,048,100
|61,049,000
歷史獲利表現
|項目
|2022年
|2021年
|2020年
|2019年
|EPS
|30.05
|16.38
|5.67
|0.48
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|64,646,836
|52,228,457
|38,512,743
|31,093,989
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/8046/financials/ratios
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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。