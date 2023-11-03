鉅亨速報 - Factset 最新調查：南電(8046-TW)EPS預估上修至10.18元，預估目標價為277.5元

根據FactSet最新調查，共15位分析師，對南電(8046-TW)做出2023年EPS預估：中位數由9.89元上修至10.18元，其中最高估值11.22元，最低估值8.54元，預估目標價為277.5元。

市場預估EPS

預估值 2023年 2024年 2025年
最高值 11.22 21.36 27.28
最低值 8.54 10.53 11.89
平均值 9.93 16.64 21.46
中位數 10.18 16.4 21.66

市場預估營收

預估值
(單位：新台幣千元)		 2023年 2024年 2025年
最高值 45,416,000 60,980,000 73,118,000
最低值 42,777,120 47,796,000 54,028,720
平均值 43,518,450 54,427,860 62,842,150
中位數 43,475,910 53,048,100 61,049,000

歷史獲利表現

項目 2022年 2021年 2020年 2019年
EPS 30.05 16.38 5.67 0.48
營業收入
(單位：新台幣千元)		 64,646,836 52,228,457 38,512,743 31,093,989

詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/8046/financials/ratios

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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

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