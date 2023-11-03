鉅亨速報 - Factset 最新調查：智易(3596-TW)EPS預估上修至10.36元，預估目標價為160元

根據FactSet最新調查，共7位分析師，對智易(3596-TW)做出2023年EPS預估：中位數由10.36元上修至10.36元，其中最高估值11.07元，最低估值9.97元，預估目標價為160元。
市場預估EPS
|預估值
|2023年
|2024年
|2025年
|最高值
|11.07
|13.05
|13.74
|最低值
|9.97
|10.44
|13.74
|平均值
|10.44
|11.4
|13.74
|中位數
|10.36
|11
|13.74
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2023年
|2024年
|2025年
|最高值
|51,321,000
|56,849,000
|61,674,000
|最低值
|49,115,000
|52,781,000
|61,674,000
|平均值
|50,104,430
|54,358,710
|61,674,000
|中位數
|49,750,000
|53,083,000
|61,674,000
歷史獲利表現
|項目
|2022年
|2021年
|2020年
|2019年
|EPS
|9.2
|8.6
|8.36
|6.85
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|47,167,749
|38,240,058
|33,765,295
|32,897,900
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/3596/financials/ratios
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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。