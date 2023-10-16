中鋼11月盤價開平盤 中止連三漲

中鋼 (2002-TW) 今 (16) 日開出 11 月內銷盤價，由於產業復甦動能遲緩，加上近期全球地緣政治衝突頻傳，考量原物料價格高漲墊高鋼廠成本，並兼顧下游接單出口競爭力，中鋼 11 月月盤產品全面平盤，中止連三漲。

中鋼指出，雖然國際鋼價呈現震盪築底態勢，但近期全球地緣政治衝突頻傳，引發通膨復燃疑慮，所幸下游去庫存接近尾聲，11 月開平盤盼凝聚上下游信心，與客戶攜手渡過市場調整期，共同努力營造鋼市穩定向上契機。

鋼鐵需求方面，美國車廠聯合罷工壓抑短期汽車用鋼需求；加薩走廊動亂引起國際油價波動，是否重現俄烏戰爭初期對石油與金屬產品需求突增，待進一步觀察；中國當局持續刺激房市、汽車與家電等用鋼產業，擴大補助政策鼓勵內需。

供給來看，中國仍將於冬季實施環保限產，有助於抑制供給，中鋼協統計 9 月下旬粗鋼日均產量下滑至 269 萬噸，自 7 月下旬高峰 304 萬噸下降約 12%，為半年以來低點，平控政策已逐步落實。

俄羅斯自十月起課徵鋼鐵出口稅，限縮鋼品外銷；韓國鋼廠十月中旬起進行熱軋產線歲修，熱軋供應量減少 20 萬至 30 萬噸；浦項鋼廠勞資協商破局醞釀罷工危機，全球鋼鐵供給趨緊態勢不變。

原物料與市場行情，鐵礦砂價格攀升至每公噸 119 美元，冶金煤價上漲高達每公噸 368 美元，環比漲幅 18%，推升鋼廠煉鋼成本。各國鋼廠因應碳中和趨勢，加速投入鉅額設備投資，加重鋼廠營運壓力。

美國鋼廠 Cleveland-Cliffs 宣布調漲熱軋售價，帶動北美熱軋價自低點彈升逾每公噸 50 美元，寶鋼、鞍本鋼廠十一月份盤價熱、冷軋及鍍鋅產品皆以平盤開出，已連續五個月平高盤，鋼價落底訊號浮現。