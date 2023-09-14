〈中鋼盤價〉各國供給續縮減、社會庫存新低 Q4旺季拉貨動能可期

中鋼 (2002-TW) 認為，鋼價向上趨勢明確，加上全球各國鋼鐵供給相繼縮減、社會庫存來到低點，在第四季進入歐美年底耶誕消費旺季下、拉貨動能可期。

中鋼表示，全球鋼鐵需求於 6、7 月觸底，一度迎來復甦曙光，但 8 月中國爆發大規模房企債務危機，中國當局為刺激疲弱房市，陸續祭出強力振興房市政策。美國 8 月製造業生產指數恢復到擴張區，可望迎來補庫存需求，帶動鋼價反轉向上。

另外，車用晶片短缺緩解，MarkLines 統計全球今年 1-7 月汽車產量累積 5,003 萬輛，年增 10%；台灣汽車市場需求熱絡，銷售量穩定成長，今年前 8 月累積銷量已達 31.3 萬輛，年增 13.4%，車輛用鋼需求增溫。

鋼鐵供給方面，worldsteel 統計今年 1-7 月全球粗鋼產量約 11 億噸，年減 0.1%，其中歐盟、北美及日本分別減少 10.3%、3.5% 與 3.9%，顯示供應面縮減；中國發佈鋼鐵行業穩增長方案，推動粗鋼平控政策。

為達成去年 10.18 億噸平控目標，今年 9-12 月中國每日粗鋼產量必須較 8 月調降 17% 至每日 245.7 萬噸，9 月以後產量有望逐步下降。中國鋼材社會庫存 9 月上旬降至 1,182 萬噸，為今年以來相對低點；日本七月薄板三品庫存僅 393 萬噸，為近兩年來新低。

歐洲鋼廠今年暑休後對薄板產品醞釀推漲每公噸 50 歐元 (約 54 美元)；韓國浦項計畫調漲十月內銷熱軋出廠價每公噸 5 萬韓圜 (約 38 美元)；中國熱軋價格自今年 5 月底低點每公噸 3,532 人民幣震盪回彈，逼近每公噸 4,000 人民幣大關 (漲幅約 13.3%)。

中國指標鋼廠寶武、鞍本鋼廠十月份內銷薄板產品出廠價分別以漲盤開出，每公噸牌價上調 50-100 人民幣 (約 7-14 美元)，另取消部分優惠措施後，實際漲幅高於前值。