〈中鋼盤價〉鋼市向上趨勢明顯 10月盤價續漲、Q4季盤開平高

中鋼 (2002-TW) 今 (14) 日開出 10 月、第四季盤價，景氣展望逐漸回溫，鋼市浮現向上契機，且煤鐵成本高漲，亞洲主要鋼廠紛紛漲價反映成本，鋼價向上趨勢明顯，因此，中鋼決議月盤產品全部每公噸上漲 500 元、季盤則開出平高盤。

中鋼表示，自去年下半年以來，鋼鐵產業進入週期性低谷已持續一年，現今製造業去庫存已至最後階段，加上煤鐵成本高漲，近來亞洲貨幣競相走貶，新台幣匯率近三個月貶值幅度達 4 % 以上，推升鋼廠購料成本。

原物料行情來看，鐵礦砂價格自今年八月中旬每公噸約 95 美元低點走揚至 122 美元 (漲幅約 28%)，為近四月以來新高；冶金煤售價自 7 月低檔每公噸 220-230 美元攀升至約 312 美元 (漲幅約 39%)，煉鋼成本高漲，支撐鋼價欲小不易。

中鋼表示，本次盤價續採「順勢、合宜、穩健」之一貫訂價原則，適度提漲 10 月月盤產品售價，合理反映原物料成本並接軌國際行情；第四季之季盤考量以季為週期，並審度下游不同產業需求環境差異，針對艱困行業輔以多元方案協助，分別予以適度調整。

其中，第四季季盤產品中，中高碳、工具鋼用熱軋鋼板 / 鋼捲、冷軋鋼捲平盤，汽車料每公噸漲 500 元；冷軋鋼捲 (製桶)、棒線 (低碳、中高碳、冷打、低合金) 每公噸漲 1000 元；鋼板 (船板、A36/SS400、其他板) 每公噸漲 1200 元。

總經來看，歐美央行升息縮表抑制通膨，墊高融資成本降低企業投資與民間消費意願，影響終端需求，然隨升息步入尾聲，景氣展望逐漸回溫。美國經濟溫和擴張，歐洲、日本持穩，全球製造業逐漸走出谷底。

台灣經濟內溫外冷，政府推動刺激內需政策緩解出口衰退，並搭配延長大宗物資與能源減稅、擴大節能家電退稅等措施，以穩定國內物價並提振消費信心。主計總處預估今年第四季台灣經濟成長率可達 5.59%，預估明年達 3.32%、將優於今年的 1.61%。

此外，歐盟自今年 10 月開始試行 CBAM，預計 2026 年起正式實施；我國政府於今年八月成立環境部，並設立台灣碳權交易所，預計 2025 年起徵收碳費。中鋼表示，響應政府以大帶小政策，在既有產業服務團之中，設立碳管理輔導團，並參與工業局「1+N 碳管理示範團隊」，協助下游業者強化碳管理能力。

中鋼表示，面對低碳轉型、高鋼價時代的來臨，未來期望提高台灣鋼鐵產業在全球節能減碳、綠色環保趨勢下的競爭力，引領鋼鐵業由「質變」進一步蛻變為「值變」，開創綠色商機、共享價值。