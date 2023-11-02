〈財報〉糖尿病藥物需求強勁 禮來業績超過預期 但下修全年獲利財測

由於對其糖尿病藥物 Mounjaro 的強勁需求，禮來公司 (LLY-US) 周四 (2 日) 公布的第 3 季營收和調整後獲利超出預期；但由於主要與近期收購相關的費用，大幅削減全年獲利財測。

禮來公司第 3 季財報與華爾街預期比較如下：

●調整後每股獲利 10 美分，預期每股虧損 13 美分

●營收 95 億美元，高於預期的 89.5 億美元

截至 9 月 30 日當季，禮來公司虧損 5740 萬美元，合每股虧損 6 美分，而去年同期為獲利 14.5 億美元，或每股獲利 1.61 美元。不計一次性項目，該公司每股獲利 10 美分。

收入躍升 37% 至 95 億美元。

禮來公司的稅前「研發中」費用為 29.8 億美元，主要與最近的一系列收購有關。2022 年第 3 季的費用為 6240 萬美元。

該公司將 2023 年調整後每股獲利財測從先前的每股 9.7 至 9.9 美元下修至 6.5 至 6.7 美元。

禮來公司市值約為 5260 億美元，是美國最大的製藥公司。該公司的股價今年以來一直大幅上漲；截至周三 (1 日) 收盤，股價上漲近 52%。

獲利主要歸功於該公司的重磅糖尿病藥物 Mounjaro 及其前景廣闊的肥胖藥物系列。

投資人對 Mounjaro 超越糖尿病的潛在治療效果寄予厚望。部分研究顯示，它在減肥方面可能比諾和諾德 (Novo Nordisk) 廣受歡迎的 Wegovy 和 Ozempic 注射劑更有效。

今年稍早，禮來公司向美國食品和藥物管理局 (FDA) 申請批准該注射劑用於長期體重管理。

禮來公司的股價也受到競爭對手諾和諾德最近後期數據的提振。諾和諾德發現其肥胖治療藥物 Wegovy 將心臟病發作和中風等心血管事件的風險降低了 20%。結果表明，Wegovy 以及類似的肥胖和糖尿病藥物除了減掉多餘的體重之外，還可能具有持久的健康益處。