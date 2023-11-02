〈世芯法說〉Q4營運攀最高峰 明年北美需求續強再寫新高

ASIC 業者世芯 - KY(3661-TW) 今 (2) 日召開法說會，總經理沈翔霖表示，明年除了北美大客戶需求持續熱絡外，另一家北美客戶也有兩個案件會陸續進入量產，將推升明年營運再創新高，毛利率也同步好轉。

財務長王德善指出，第四季隨著取得先進封裝產能增加，量產動能增溫，預期營收與獲利都會成長，並超越第二季的歷史新高。

展望明年，沈翔霖看好，從在手案件來看，需求非常強勁，且高於先前預期，整體營運展望相當正面，供應商也強力支援先進封裝產能，公司將持續爭取更多先進封裝產能滿足更多客戶。

王德善補充，另外一家北美 AI 晶片業者明年將成為公司的第二大客戶，共有兩個案件會進入量產，其中，7 奈米已經小量生產、明年上半年放量，5 奈米則會在下半年起逐步放量，該客戶明年營收將較今年顯著成長，毛利率也會優於大客戶。

從地區別來看，沈翔霖指出，公司今年派遣約 100 個工程師至非中國地區，同時積極擴張馬來西亞的營運據點，預期明年中國與非中國的員工比重會各半，且經過多年耕耘，預期今年中國地區的營收比重將低於 15%。

針對美國持續對中國祭出禁令，王德善說明，有些客戶受到直接或間接影響，佔整年營收僅 1-2%，影響相當有限，將持續與供應商一同合作，謹慎選擇案件承接。