【總經焦點】債市重磅！Powell鷹浪減弱、財政部放緩發債，美債殖利率大跌20個基點，標普重回年線！

Fed 連兩次會議不升息，主席 Powell 鷹浪明顯減弱，Fed 12 月可能再次按兵不動，升息循環也許早在 7 月就結束了！財政部昨發布本季發債規模，增幅小於預期，引發美債殖利率重摔。11/1，10 年期美債殖利率下跌 20 個基點至 4.73%，成功釋放美股估值修正壓力，S&P500 漲逾 1%，本次會議重點如下

一、 Fed 11 月按兵不動，連兩次會議不升息

■ 會議決策

Fed 11/1 以 12 比 0 的票數決議按兵不動，連續兩次會議未升息，將政策利率目標區間維持在 5.25%~5.50% 不變，符合市場預期。

量化工具方面，Fed 決議維持每月減持 600 億美元公債、350 億美元 MBS 的目標不變，亦符合市場預期。

■ 會後聲明

Fed 未修改利率前瞻指引，續稱「在評估還要多少額外的緊縮才能達到 2% 通膨目標時，將考慮累積的貨幣政策緊縮、貨幣政策的滯後性、經濟與金融情勢發展」，保留再次升息的彈性，符合永豐投顧的預期。

對經濟現況的陳述有兩處調整

(1) 對經濟活動的形容從 solid(穩固) 上調為 strong (強勁)，但特別加註是 3Q。

(2) 刪除近幾個月就業成長 slowed(放緩)，改稱就業成長相對年初有所緩和 (moderate)，以回應 9 月非農就業成長的反彈。

此外，除了緊縮的信貸環境可能壓抑經濟活動、招聘、通膨外，聲明中特別加註緊縮的金融環境 (financial condition) 也會帶來影響，以回應近期長端利率的上升。

其他部分沿用 9 月聲明的內容，表示就業成長強勁、失業率保持低檔、通膨仍居高不下 (elevated)，並持續認為美國銀行體系健全且具有韌性。

二、 主席 Powell 鷹浪減弱，市場預期 Fed 12 月也不會升息

■ 記者會開場白

主席 Powell 表示貨幣政策立場已具限制性 (restrictive)，對經濟、通膨帶來壓抑效果，但完整影響尚未完全被感受到。

展望未來，Powell 重申 Fed 將謹慎行事 (proceed carefully)，並依據數據進行決策 (data dependent)。

有關經濟，Powell 表示 3Q GDP 成長強勁，但高利率持續壓抑房市與企業投資。

有關雙重目標，Powell 表示就業供需漸趨平衡，但仍供不應求，夏季通膨出現顯著進展，但距離 2% 目標還有很長的路要走。

最後，近期長端利率上升對金融環境帶來緊縮效果，Powell 表示金融環境的持續性改變對貨幣政策是有意涵的，將密切追蹤。

■ 記者會後問答

Powell 回答與會記者的提問，問答重點如下

(1) 實質利率已高於主流預估的中性水準，現在風險變得更加雙向 (two-sided)。

(2)Powell 幾乎沒有討論 9 月點陣圖的預測，並表示點陣圖不是對未來的承諾或計畫，當事實改變，官員的想法也會改變。

(3) 即使 12 月再次按兵不動，也不代表之後恢復升息的難度提高。

(4) 現在對長端利率上升的影響下定論還太早，重點是持續時間。

(5) 沒有在思考降息，正專注在達成足夠限制性的政策立場。

(6) 沒有在考慮調整縮表，準備金仍餘 3.3 兆美元，離流動性稀缺還很遠。

(7) 可能低估家計部門與中小企業資產負債表的強度，這是經濟成長超預期的主因之一。

(8) 大多數官員依舊認為達成通膨目標需要看到經濟放緩、就業走軟。

(9)Powell 淡化近期密大消費者通膨預期與 ECI 的回溫，稱公眾還是相信通膨會回到 2%。

(10) 以巴衝突爆發以來，油價並未大幅上漲。

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