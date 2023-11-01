瓦城衝刺Q4營運 7大品牌聯手推尾牙春酒專案 送七星杜拜雙人遊

看準年末聚餐旺季到來，連鎖餐飲集團瓦城 (2729-TW) 宣布，不僅推出頂級尾牙春酒饗宴套餐，還要招待顧客飛杜拜，11 月起集結旗下 7 大餐廳品牌，尾牙春酒專案開跑，針對不同人數規劃精選套餐，可抽紅包且人人有獎，最高有機會抽中價值超過 20 萬元的「七星帆船飯店杜拜雙人遊」。

瓦城說明，旗下瓦城泰國料理、時時香和 1010 湘從 11 月 1 日起至明年 2 月 29 日推「10 人尾牙春酒饗宴」，而非常泰、1010 湘食堂、YABI KITCHEN、月月泰 BBQ 和樂子 the Diner，則針對小型聚餐需求，推出「4 人 / 5 人微尾牙春酒」，集結各道人氣招牌菜，更獻三重好禮相送。

瓦城集團集結旗下 7 大餐廳品牌，自 11 月 1 日推出尾牙春酒專案。(圖：瓦城提供)

第一重：凡點用尾牙春酒套餐，每人獲得 1 張紅包，掃瞄 QRcode 並登錄 wa10 APP 會員即可轉盤試手氣，最高可獲得 288 元美味金。

第二重：點用瓦城、時時香和 1010 湘「10 人尾牙春酒饗宴」，每月抽「星宇航空雙人來回機票」；點用非常泰、1010 湘食堂、YABI KITCHEN、月月泰 BBQ 及樂子 the Diner，「4 人 / 5 人微尾牙春酒」，每月抽「iPhone 15 256G」。

第三重：點用瓦城、時時香和 1010 湘「10 人尾牙春酒饗宴」，還可加碼抽價值超過 20 萬元「七星帆船飯店杜拜雙人遊」，讓顧客不僅能享受舌尖上的味覺旅行，還有機會飛去杜拜展開一段美好假期。

瓦城說明，於 11 月 1 日至 12 月 31 日期間，只要預訂並點用尾牙春酒專案，即享早鳥優惠，用餐將免費招待一人一瓶冰啤酒。

而明年 2 月 29 日前於瓦城、時時香及 1010 湘提前預訂，並點用三組以上的 10 人套餐，就送「歡飲壺無限暢飲」，並再加碼贈送 1 份「2,000 元品牌餐券」。

「金沙避風塘軟殼蟹」自 11 月 1 日起於 1010 湘（含食堂）、時時香和 YABI KITCHEN 開賣。(圖：瓦城提供)

另外，隨著品秋蟹的最佳時節到來，「泰式咖哩軟殼蟹」將在瓦城及非常泰同步開賣，1010 湘 (含食堂)、時時香和 YABI KITCHEN 則推出「金沙避風塘軟殼蟹」。