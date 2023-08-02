〈財報〉雖肯德基銷售大增 百勝餐飲上季營收未達預期

百勝餐飲集團 (YUM-US) 周三 (2 日) 公布的上季業績好壞參半，塔可鐘和必勝客的同店銷售令人失望。

該公司股價在周三盤前交易下跌不到 1%。

根據 Refinitiv 對分析師的調查，該公司財報與華爾街的預期比較如下：

●調整後每股獲利 1.41 美元，高於預期的 1.24 美元

●營收 16.9 億美元，低於預期的 17.5 億美元

該餐飲公司第 2 季淨利為 4.18 億美元，合每股 1.46 美元，高於去年同期的 2.24 億美元和每股 77 美分。

不計與退出俄羅斯相關的費用、再加盟收益和其他項目，百勝每股獲利 1.41 美元。

淨銷售額成長 3% 達到 16.9 億美元。本季數位銷售額成長近 30%，占總訂單量近半。

百勝餐飲集團本季同店銷售額成長 9%，超過 StreetAccount 預測的 6.9%。

受最大市場中國需求回升的推動，肯德基同店銷售額成長 13%。肯德基在中國的系統銷售額猛增 32%，而其美國系統銷售額則成長 5%。

必勝客同店銷售額成長 4%，低於 StreetAccount 6.3% 的預期。該披薩連鎖店的美國同店銷售額僅成長 1%。

塔可鐘的同店銷售額也成長 4%，低於預期的 4.3%。當季其美國同店銷售額成長 4%，但國際同店銷售額下降 1%。

墨西哥風格的塔可鐘店面大部分位於美國，但近年來已在國際上擴張。

百勝餐飲集團本季開設 1000 多家新店。