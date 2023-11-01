〈財報〉需求不振 杜邦調降財測

化學品和材料製造商杜邦公司 (DD-US) 周三 (1 日) 調降全年營收財測，因為該公司正努力應對其業務需求下降的問題，並預計將採取「額外的重組行動」作為回應。

該公司表示，今年下半年中國和歐洲等主要市場的需求下降可能會帶來打擊。

執行長布里因 (Ed Breen) 在財報聲明中表示，該公司本季看到「通路庫存去庫存和中國市場持續疲軟帶來的持續銷售阻力」。

杜邦公司將全年營收財測從先前的 124.5 至 125.5 億美元下修至 121.7 億美元。

該公司第 3 季電子和工業部門銷售額下降 13%，而水和保護部門的銷售額下降 8%。

根據 LSEG 數據，營收為 30.58 億美元，低於該公司先前預測的 31.5 億美元，也低於預期的 31.53 億美元。

根據 LSEG 數據，經調整後，杜邦在截至 9 月 30 日當季每股獲利 92 美分，高於預估的 84 美分。

財務長寇奇 Lori Koch) 強調，今年最後一季的基本電子產品需求與第 3 季相似，預計其半導體技術的銷售額將會增加。

該公司的半導體業務有助於晶片製造流程、封裝和組裝以及設備製造。

杜邦公司目前預計全年每股獲利為 3.45 美元，而先前的預期為 3.4 至 3.5 美元。