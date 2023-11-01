〈財報〉政府健保方案會員數大增 Humana重申全年獲利財測不變

健康保險公司 Humana Inc (HUM-US) 周三 (1 日) 重申全年獲利財測。之前該公司上季獲利超出華爾街的預期，得益於其政府支持的保險計畫業績優於預期。

Humana 的主要業務是 Medicare Advantage，這是一個由私營企業為 65 歲以上或患有某些殘疾人士提供的政府支持計畫。

該公司在結束雇主支持的保險業務的同時，專注於增加政府支持的保險計劃的會員數量。

Humana 表示，截至 9 月的第 3 季有 590 萬名會員加入 Medicare Advantage，較去年同期成長 14.7%。

該公司今年也二度調高 2023 年 Medicare Advantage 會員預測，預計到年底將增加至少 86 萬人。

包括 Humana 在內的健康保險公司今年稍早曾警告，由於老年人返回醫院接受因疫情而被順延的手術，醫療費用將大幅上漲。

根據 LSEG 數據，Humana 的福利支出比率、即索賠支出與保費相比，第 3 季升至 86.4%，低於分析師預期的 86.7%。

這家健康保險公司報告指出，本季調整後獲利為每股 7.78 美元，超出分析師預期的每股 7.16 美元。