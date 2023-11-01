空運Q4旺季湧現急單還漲價 貨攬業樂觀

貨攬業者捷迅 (2643-TW) 總經理孫剛銀今 (1) 日指出，進入第四季空運傳統旺季後，運價成功調漲，甚至還出現急單，需求強勁，展望第四季和明年，絕對樂觀。

捷迅指出，11 月主要客戶預計出貨量較上月大幅增加 60% 左右，第四季空運需求熱絡，飛美西每公斤運價約在 85 元上下，加上燃油附加費約 49 元，每公斤運價約 134 元，而美東每公斤也漲到 169 元，甚至還有急單。

海運方面，在航商減班的各種努力下，美西運價穩定，歐洲線也正在調整艙位中，預計感恩節前海運可維持反彈。

捷迅第三季合併營收 10.57 億元，稅後純益 5184 萬元，年減 70.95%，但季增 66.35%，每股純益 (EPS) 1.73 元，由於運價下滑，毛利率 10.36%，年減 9.02 個百分點。

展望後市，捷迅指出，主要服務的客戶群一向是貼近市場主流的產業類別，例如高階演算、能源控制、電源供應器、半導體週邊、消費電子等，對於第四季客戶訂單持續增溫，有絕對信心。

捷迅第四季新簽署專線代理合約的國家級郵政集團訂單，已開始安排出貨運往美西、加國等地，電商網購客戶因應雙 11、感恩節和聖誕節等節慶所需的跨境包裹業務，皆有陸續出貨，捷迅強調，展望第四季及明年業績都是絕對樂觀。