日經225指數收漲2.41% 寫10月10日以來最大單日漲幅

在日本央行維持其極端鴿派立場後，日本股市周三 (1 日) 大漲，日經 225 指數收漲 2.41%，報 31601.65 點，為兩周新高，並創 10 月 10 日以來最大單日漲幅。更廣泛的東證指數上漲 2.53%。

日本央行周二決定僅小幅擴大殖利率曲線控制政策，未針對當前超寬鬆政策做出重大改變，讓投資人鬆了一口氣，紛紛買進股票。

立花證券研究部總經理 Shigetoshi Kamada 表示，準備迎接日本央行政策鷹派轉變的投資者鬆了一口氣，並回購了股票，以彌補空頭部位。「日本央行表示將耐心維持超寬鬆政策，這與聯準會試圖藉由貨幣緊縮來抑制通膨，形成鮮明對比。」

日本央行是唯一仍維持負利率的主要央行，這個概念今年推動日本股市大幅上漲，該行也重申了維持資產購買和量化寬鬆政策的承諾。周三，為了抑制債券殖利率的揚升，日本央行宣布了計畫外的債券購買。

策略師表示，隔夜華爾街的強勁收盤，和日本國內企業的強勁前景也提振了風險偏好。

豐田公司宣布第二季營業利潤增加一倍以上，股價上漲 4.7%。 其汽車零件子公司電裝和愛信都上調了年度獲利預期，股價也強勁上漲。

東京證券交易所 33 個產業分項指數，僅一項下跌，其餘均上漲，其中汽車和汽車零件板塊上漲 4.68% 最高。

航空運輸下跌 1.19%。 日本航空 (Japan Airlines) 因獲利報告表現不佳，股價下跌 2.75%。