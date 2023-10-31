【量大強漲股整理】台灣太空國際年會登場下，低軌道衛星潛力股大公開?

美股四大指數週一多收紅，帶動台股早盤一度開高重返 16200 點，惟午盤後跌幅持續擴大，(2330-TW) 台積電由紅翻黑，終場下跌 148.41 點，收 16001.27 點，成交量 2661.23 億元。

看一下三大法人: 外資賣超 169.72 億元，呈現連 13 賣；自營商同步提款 57.82 億元，為連 4 賣；投信買超 46.78 億元，為連 9 買；三大法人合計賣超 180.74 億元。

台股開高走低，高低震盪逾兩百點，今日收量增黑 K 棒，險守萬六大關，短線受到以巴衝突干擾及即將到來的 FOMC 會議，資金呈現觀望，震盪難以避免，不過美國財報目前預期正向，通膨也有降溫跡象；本週關注三大事件：聯準會 (Fed) 最新利率政策決定、蘋果財報、10 月份非農就業報告；若數據及展望釋出正面訊號，就有機會注入信心；近期台股籌碼面較為凌亂，外資與內資上演土洋對作行情，投信連 9 買，合計 278 億元、官股連日買超，合計逾 300 億元；11 月大盤走勢仍是上下激烈震盪，歷史經驗顯示台股年底有表現機會，今年搭上四年一次的總統大選，行情有機會走出先蹲後跳格局，目前選股重於選市。

個股方面，蘋果秋季第二場發表會今日上午登場，發表會一口氣推出 3 款 M3 晶片，由蘋果純度最高的 (3008-TW) 大立光及 (2317-TW) 鴻海強彈，(3008-TW)大立光，因傳獨拿蘋果明年秋天 iPhone 16 的長焦鏡頭訂單，逆勢強漲 2.22%，整體蘋概股表現不俗；10/30~11/03 展開台灣太空國際年會，蔡總統也強調太空產業發展台灣不會缺席，從 2019 年起 10 年投入 251 億元，現在再加碼超過 400 億元投入低軌通訊衛星，(3491-TW)昇達科，今天強勢表態，再創波段新高；我們更是領先預告事後驗證!

AI 概念股跌幅偏大， (2382-TW) 廣達開高走低，下跌 8.25 %，跌破半年線、 (3035-TW) 智原、(2383-TW) 台光電、(2301-TW) 光寶科、(2376-TW) 技嘉，跌幅都超過 6%；PCB 大廠，(6191-TW) 精成科，公布前 3 季賺逾半個股本，且接近去年全年水準，強攻漲停、(5439-TW) 高技，盤中創波段新高；砷化鎵族群吸金，PA 三雄無懼大盤逆勢漲，(8086-TW) 宏捷科，亮燈漲停，(3105-TW) 穩懋、(2455-TW) 全新也分別上漲 3.57％、2.43％，個股呈現輪動。

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(3105-TW) 穩懋

(6150-TW) 撼訊

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文章來源: 摩爾投顧莊佳螢分析師

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