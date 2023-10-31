鉅亨速報 - Factset 最新調查：健鼎(3044-TW)EPS預估上修至9.93元，預估目標價為225元

根據FactSet最新調查，共8位分析師，對健鼎(3044-TW)做出2023年EPS預估：中位數由9.93元上修至9.93元，其中最高估值11.1元，最低估值9.38元，預估目標價為225元。
市場預估EPS
|預估值
|2023年
|2024年
|2025年
|最高值
|11.1
|15.17
|18.45
|最低值
|9.38
|12.5
|16.79
|平均值
|10.03
|13.81
|17.69
|中位數
|9.93
|13.55
|17.75
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2023年
|2024年
|2025年
|最高值
|61,450,000
|73,033,010
|86,179,860
|最低值
|57,649,270
|67,172,000
|76,585,000
|平均值
|59,985,100
|69,947,540
|80,736,090
|中位數
|60,110,000
|70,157,620
|79,443,420
歷史獲利表現
|項目
|2022年
|2021年
|2020年
|2019年
|EPS
|11.8
|11.15
|11.65
|11.49
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|65,784,237
|62,999,989
|55,547,908
|54,450,944
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/3044/financials/ratios
最新相關新聞
- 〈台股盤前要聞〉外資狂砍台股回測萬六、台幣探逾7年新低 今日必看財經新聞
- 產業調整期拉長 欣興、健鼎估本季營收持平Q3
- 〈台股盤中〉權值股給力+AI反彈 急拉翻紅緩和破底危機
- 〈台股風向球〉台美大廠超級財報周 選股不選市為主流
- 〈台股盤後〉台積電及IC設計族群撐盤 留百點下影線跌12點
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。