鉅亨速報 - Factset 最新調查：寶雅(5904-TW)EPS預估上修至24.38元，預估目標價為630元

根據FactSet最新調查，共7位分析師，對寶雅(5904-TW)做出2023年EPS預估：中位數由24.38元上修至24.38元，其中最高估值25.4元，最低估值23.82元，預估目標價為630元。

市場預估EPS

預估值 2023年 2024年 2025年
最高值 25.4 29.94 34.42
最低值 23.82 26.52 28.96
平均值 24.49 27.57 31.27
中位數 24.38 27.35 30.84

市場預估營收

預估值
(單位：新台幣千元)		 2023年 2024年 2025年
最高值 22,417,440 25,145,000 27,933,000
最低值 22,075,000 23,800,000 26,530,000
平均值 22,217,630 24,586,080 27,120,610
中位數 22,225,000 24,620,500 27,009,720

歷史獲利表現

項目 2022年 2021年 2020年 2019年
EPS 20.26 18.25 21.6 19.31
營業收入
(單位：新台幣千元)		 19,476,169 17,469,208 17,538,838 15,787,694

詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/5904/financials/ratios

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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

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