鉅亨速報 - Factset 最新調查：寶雅(5904-TW)EPS預估上修至24.38元，預估目標價為630元

根據FactSet最新調查，共7位分析師，對寶雅(5904-TW)做出2023年EPS預估：中位數由24.38元上修至24.38元，其中最高估值25.4元，最低估值23.82元，預估目標價為630元。
市場預估EPS
|預估值
|2023年
|2024年
|2025年
|最高值
|25.4
|29.94
|34.42
|最低值
|23.82
|26.52
|28.96
|平均值
|24.49
|27.57
|31.27
|中位數
|24.38
|27.35
|30.84
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2023年
|2024年
|2025年
|最高值
|22,417,440
|25,145,000
|27,933,000
|最低值
|22,075,000
|23,800,000
|26,530,000
|平均值
|22,217,630
|24,586,080
|27,120,610
|中位數
|22,225,000
|24,620,500
|27,009,720
歷史獲利表現
|項目
|2022年
|2021年
|2020年
|2019年
|EPS
|20.26
|18.25
|21.6
|19.31
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|19,476,169
|17,469,208
|17,538,838
|15,787,694
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/5904/financials/ratios
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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。