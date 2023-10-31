〈台股盤中〉聯發科領跌下殺、中小型股跳水 翻黑回測萬六

台股今 (31) 日開高震盪走低，一度重回 16200 點之上，不過午盤在聯發科 (2454-TW)、高價股等賣壓湧現，加上中小型股跳水下殺，指數再度回測萬六關卡，上下震盪逾百點，估量 2200 億元。

櫃買指數午盤跳水翻黑，其中其他電子、電子、網信通路賣壓最重，跌幅超過 1%；居家生活則逆勢抗跌，漲幅約 3%。

觀察電子權值股表現，鴻海 (2317-TW) 破除掉單傳聞，且對外喊話奏效，今日股價止跌反彈，上漲逾 1%；台積電 (2330-TW) 平盤震盪；聯發科午盤跌幅擴大，最低至 840 元，下跌逾 1%。

另外，廣達 (2382-TW) 跌破 200 元關卡，跌幅逼近半根停板，創波段低點；技嘉跌幅同樣沉重、緯創下跌超過 2%、國巨、和碩等表現疲軟。

高價股普遍走弱，世芯 - KY、信驊、力旺、緯穎、創意等跌幅都有 2-3%；僅大立光逆勢上漲逾 3%，旭隼也力拚守穩紅盤。

盤面上，PCB 族群相對抗跌，精成科財報亮眼，前三季稅後純益 24.49 億元，每股純益 5.22 元，激勵股價亮燈漲停；瀚宇博、燿華上漲約 2%，廣宇、臻鼎 - KY、松上、泰鼎 - KY 等表現也不俗。

砷化鎵族群強彈，宏捷科攻上漲停價 112.5 元，全新勁揚半根停板，穩懋也有 4-5% 漲幅。